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Трамп заявил о переходе США «к величию» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 48 10 минут назад
Трамп заявил о переходе США «к величию»
Фото: EPA
В плане экономики США достигли фазы «перехода к величию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.
По его словам, «переход к величию — это то, где сейчас» находятся США и что они «начинают». Он выразил уверенность, что «следующий год будет грандиозным» и может стать самым лучшим в истории с точки зрения экономики.
Трамп ожидает всплеска спроса и рассчитывает, что «все вернется туда, где было», передает РИА «Новости».
Он ждет в третьем квартале переход, который покажет «интересные цифры». Четвертый квартал, по мнению Трампа, окажется «очень хорошим или даже лучше».
Трамп, «опираясь» на слова медиков, заявил, что коронавирус «уйдет». Хотя «это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени», пояснил президент США.
«В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно», — считает Трамп.
Университет Джонса Хопкинса сообщал, что в США коронавирус выявлен более чем у 1,2 млн человек, скончались свыше 75 тысяч.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за ситуации с коронавирусом американцы потеряли надежду на свое государство.
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В мире , Коронавирус , Дональд Трамп , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , США
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