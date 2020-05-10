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Обама оценил как «хаотичное бедствие» действия Трампа по коронавирусу 

News.ru и ещё 63 54 минуты назад
Обама оценил действия Трампа против COVID-19
Фото: EPA
Экс-президент США Барак Обама дал нелестную оценку действиям нынешнего главы государства Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом. Он назвал действия американского лидера «абсолютно хаотичным бедствием».
Своё мнение Обама якобы выразил в закрытом телефонном разговоре с некоторыми бывшими сотрудниками Белого дома, сообщает CNN. Бывший глава государства раскритиковал подход нынешнего к борьбе с распространением инфекции и заметил, что в таких условиях США нужно «сильное правительство».
Этот разговор также должен был сподвигнуть бывших сотрудников администрации на более активное участие в предвыборной кампании Джо Байдена на выборах президента в 2020 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты ведут расследование, направленное на установление причин возникновения пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп. Также глава США пообещал проверить информацию СМИ, сообщавших, что лаборатория в китайской Ухани получала грант от американских властей в размере $3,7 млн
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В мире , США , Коронавирус , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN
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