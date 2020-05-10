Впервые с начала эпидемии COVID-19 в Барселоне открыли пляжи. По распоряжению властей, пляжи можно будет посещать с 6 до 10 утра для занятий спортом.

Уже утром 8 мая на берегу Средиземного моря были замечены десятки людей, которые плавали, бегали трусцой и занимались серфингом, пишут AFP,

Отмечается, что на пляже также были люди, нарушавшие правила. В частности, один молодой мужчина сидел на берегу и медитировал. Однако после прибытия полиции все нарушители с пляжа ушли.

По последним данным, в Испании зарегистрировано 256 тысяч пациентов с коронавирусом, выздоровели около 164 тысяч. Жертвами болезни стали 26 тысяч пациентов.