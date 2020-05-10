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В Венесуэле арестовали двух американцев за попытку вторжения 

РИА Новости и ещё 21 13 минут назад
В Венесуэле арестовали двух американцев
Фото: Reuters
В Венесуэле заключили под стражу двух американцев, обвиняемых в участии в неудавшейся попытке морского вторжения в страну, сообщил
"Национальный суд по делам, связанным с терроризмом, постановил заключить под стражу американских граждан Люка Александра Денмана и Айрана Берри за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия", — говорится в заявлении Верховного суда Венесуэлы.
Под арест отправлены и другие задержанные.
Ранее Генпрокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест предполагаемых участников провалившегося морского вторжения, в международный розыск объявлены глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро, оппозиционный депутат из команды оппозиционера Хуана Гуаидо Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон, обвиняемые в организации нападения.
В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты. Власти страны задержали за участие в нападении 31 человека.
Мадуро сообщил, что среди них двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. Сам глава Белого дома заявил о непричастности к случившемуся.
США, в отличие от России и многих других стран, с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Нестор Ревероль , Хуан Гуаидо , Дональд Трамп , Министерство юстиции США , МВД , Венесуэла
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