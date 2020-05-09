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В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 179 человек 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 179 человек
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 179 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу Минздрав королевства.
8 мая было зафиксировано 229 летальных исходов. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 478. Число инфицированных выросло за 24 часа на 604. Общее количество заболевших, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 223 578. Выздоровели 133 952 пациента, этот показатель за день вырос на 2 804.
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В мире , Общество , Испания
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