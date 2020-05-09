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Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч 

РИА Новости и ещё 5 8 минут назад
Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч
Фото: © REUTERS / Charles Platiau
Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 26 тысяч, за сутки умерли 243 человека, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.
Накануне число умерших составляло 25 987.
"С первого марта мы оплакиваем 26 230 смертей, связанных с COVID-19", — говорится в коммюнике.
Отмечается, что в больницах умерли 16 497 человек, а в домах престарелых 9733.
В больницах остаются 22,7 тысячи человек, в реанимации — 2868 пациентов, заразившихся COVID-19. Число человек в реанимации продолжает снижаться (-89 за сутки).
С начала эпидемии были госпитализированы 95,6 тысячи человек. Более 55,7 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц, не считая десятков тысяч тех, кто вылечился я домашних условиях, отмечает министерство здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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