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Си Цзиньпин заявил Путину об особой миссии России и Китая 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 33 минуты назад
России и Китаю предрекли особую миссию
Фото: Reuters
Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин в разговоре с российским коллегой поздравил Россию с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Также китайский лидер заявил, что КНР готова вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать справедливость в мире.
«Являясь основными державами — победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и РФ несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия — содействовать развитию и прогрессу человечества», — сказал Си Цзиньпин.
«Китай готов следовать сообща с Россией, твердо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок», — добавил он.
Посол России в Пекине Андрей Денисов заявил, что помощь и весомый вклад со стороны Советского Союза в победу китайского народа в войне с Японией пользуется в Китае большим уважением.
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Комментарии 2
В мире , Андрей Денисов , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Китай
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