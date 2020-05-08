Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил, что переболевших COVID-19 не будут «тащить» на парад 

RT на русском 37 минут назад
Лукашенко позвал на Парад переболевших COVID-19
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 силой не будут тащить на парад 9 мая.
«Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, моё кредо, моё требование», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что люди на парад придут сами.
«Нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие — это люди, которые победили. Не болезнь, это самое простое, что можно победить, не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
RT на русском: последние новости
Немецкий дипломат оценил важность бережного отношения к фактам истории Второй мировой войны Немецкий дипломат оценил важность бережного отношения к фактам истории Второй мировой войны Зеленский оценил временный отзыв посла Грузией Зеленский оценил временный отзыв посла Грузией Лукашенко заявил, что переболевших COVID-19 не будут «тащить» на парад Лукашенко заявил, что переболевших COVID-19 не будут «тащить» на парад
В мире , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам рассказали, к чему готовиться 12 мая
Москвичам рассказали, к чему готовиться 12 мая
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
В США создали «убийцу русской брони»
В США создали «убийцу русской брони»
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение