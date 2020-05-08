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Лукашенко пригласил переболевших коронавирусом на парад 

Алиса Селезнёва и ещё 10 1 час назад
Лукашенко позвал на Парад переболевших COVID-19
Фото: ТАСС
Лукашенко пригласил переболевших коронавирусом на парад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что на парад в День Победы будут «тащить» тех, кто переболел коронавирусом. Однако он заявил, что с удовольствием увидел бы их там, пишет «БЕЛТА».
«Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что «переболевшие — это люди, которые победили», но не вирус, а то, что «в голову вбили людям недобросовестные политики».
«Настоящая истерия, психоз. Люди просто стали бояться. И нам дорогого стоило успокоить людей», — пояснил он.
«Рамблер» писал, что ранее Лукашенко подверг критике методы, при помощи которых страны Западной Европы борются с распространением коронавируса. По словам белорусского лидера, необходимость соблюдать режим самоизоляции расшатывает психическое здоровье и ослабляет иммунитет.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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