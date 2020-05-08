Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии предъявили новые обвинения России 

Вероника Полынина и ещё 8 27 минут назад
В Германии предъявили новые обвинения России
Фото: РИА Новости
Российские хакеры в 2015 году могли получить украсть тысячи электронных писем канцлера Германии Ангелы Меркель из компьютеров в ее офисе, утверждает немецкое издание Der Spiegel. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, хакер под псевдонимом Scaramouche получил доступ к компьютеру Меркель 8 мая 2015 года. Общий объем данных, к которым получил доступ злоумышленник, достигает не менее 16 Гбайт. Предположительно, среди них может быть переписка Меркель.
Точное количество похищенной информации и ее содержание правоохранительные органы установить не могут. По мнению немецких спецслужб, целью хакеров были два электронных адреса канцлера, которые содержали ее переписку с 2012 по 2015 годы.
Издание отмечает, что похищенная переписка не была секретной, но могла позволить сделать выводы о личном и должностном окружении главы правительства, а также ее политических решениях.
Spiegel утверждает, что хакеры могут быть связаны с российскими властями, но никаких доказательств не приводит.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Комментарии 157
В мире , Европа , Интернет , Дмитрий Бадин , Бундестаг , МВД , Spiegel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
Эрдоган принял решение по российским С-400
Эрдоган принял решение по российским С-400
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Россиянам назвали условие снятия ограничений
01:16
Россиянам назвали условие снятия ограничений
Общество
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение