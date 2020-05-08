В Германии предъявили новые обвинения России 

Российские хакеры в 2015 году могли получить украсть тысячи электронных писем канцлера Германии Ангелы Меркель из компьютеров в ее офисе, утверждает немецкое издание Der Spiegel. Об этом сообщает ТАСС

По данным издания, хакер под псевдонимом Scaramouche получил доступ к компьютеру Меркель 8 мая 2015 года. Общий объем данных, к которым получил доступ злоумышленник, достигает не менее 16 Гбайт. Предположительно, среди них может быть переписка Меркель.

Точное количество похищенной информации и ее содержание правоохранительные органы установить не могут. По мнению немецких спецслужб, целью хакеров были два электронных адреса канцлера, которые содержали ее переписку с 2012 по 2015 годы.

Издание отмечает, что похищенная переписка не была секретной, но могла позволить сделать выводы о личном и должностном окружении главы правительства, а также ее политических решениях.

Spiegel утверждает, что хакеры могут быть связаны с российскими властями, но никаких доказательств не приводит.