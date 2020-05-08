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Зеленский оценил решение Грузии отозвать посла 

Алиса Селезнёва и ещё 12 45 минут назад
«Это ошибка»: Зеленский обратился к Грузии
Фото: Reuters
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал ошибкой решение Грузии отозвать посла из-за назначения Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что назначение бывшего президента страны Михаила Саакашвили главой исполкома нацсовета реформ Украины стало основанием для отзыва посла. Он также напомнил, Саакашвили в Грузии «осужден и разыскивается».
«Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране», — заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что у Украины с Грузией «прекрасные отношения» и украинский посол не будет отозван из Тбилиси.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Давид Залкалиани , МИД , Грузия
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