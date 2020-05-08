Пекин заставил замолчать о китайском происхождении коронавируса в статье послов Евросоюза . Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что Европейский Союз пошел на требования цензуры со стороны МИД Китая . В частности, Европейская служба внешних связей согласилась убрать упоминание о «вспышке коронавируса в Китае» в качестве причины отмены мартовского саммита ЕС-Китай в письме послов, которое было опубликовано в газете China Daily.

Подчеркивается, что не первый случай, когда Евросоюз меняет формулировки по требованию Китая. Так, две недели назад представители альянса уже смягчали некоторые формулировки, осуждающие Китай, после неоднократных звонков китайских чиновников.