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Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве и почтил память погибших 

Газета.Ru и ещё 19 1 час назад
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Фото: 112.ua
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы в Киеве и почтил память жертв Второй мировой войны минутой молчания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офис главы государства.
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы в ВОВ на Украине не состоятся из-за пандемии коронавируса.
На Украине, по западному образцу, 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года.
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В мире , Владимир Зеленский , Киев
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