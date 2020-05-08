Отобрать «Пулитцера»: Трамп грозит СМИ за «фейки» о России 

Президент США Дональд Трамп призвал отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ за статьи о «сговоре» Вашингтона и Москвы . По его словам, это все «лживые новости», а оргкомитет премии будет «опозорен», пока не заберет награды обратно. Ранее «Пулитцера» за статью, направленную против властей РФ , получила газета New York Times.

У американских СМИ нужно отобрать Пулитцеровские премии, полученные за статьи о «сговоре» Трампа с Россией. Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии обратно. Потому что они все переврали. Потому что, если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что не было абсолютно никакого сговора с Россией», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, эти премии получили тогда «не журналисты, а жулики». Присуждение премий было несправедливым, отметил он, а материалы представляли собой fake news — «лживые новости». Кроме того, Трамп заявил, что оргкомитет «Пулитцера» будет покрыт позором, пока не заберет премии назад.

«Пулитцеровские премии должны присуждаться тем, кто все написал правильно. И я могу дать вам длинный список», — подчеркнул президент США.

5 мая в посольстве РФ в Вашингтоне раскритиковали отмеченные Пулитцеровской премией статьи газеты The New York Times о российских властях. В дипмиссии назвали материалы «серией русофобских измышлений» и напомнили, что похожая история произошла в 2017 году, когда премию присудили газете за статьи о президенте Владимире Путине

«Рассматриваем данную серию статей The New York Times о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов», — подчеркнули российские дипломаты.

The New York Times получила три награды за восемь статей и видеоматериалов, в том числе об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии и о предполагаемом вмешательстве России в дела других государств, таких как Ливия, Сирия и Центральноафриканская Республика.

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации «Международная журналистика» отмечены сотрудники газеты The New York Times за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни», о противоправных действиях российских властей. По словам дипломатов из РФ, «большой риск» в этом есть только для репутации.

В сопроводительной записке не было обозначено, за какие именно материалы изданию присудили премию. При этом на сайте The New York Times уточнили, что оргкомитет премии отметил газету за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году.

«Три года назад Пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград. Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», — добавили в посольстве.

«Пулитцер» — одна из самых престижных в Америке наград в области журналистики. Ее вручают ежегодно с 1917 года за публикации в газетах, журналах и на сайтах в различных жанрах. Кроме того, есть другая коллегия, которая присуждает награды в области литературы, музыки и театра.

Трамп не раз называл «охотой на ведьм» расследование предполагаемого «вмешательства» России в ход президентских выборов 2016 года. По мнению американского лидера-республиканца, инициированное демократами расследование, — «одна из самых темных» страниц в истории Америки.

Чтобы разобраться с российским «вмешательством», на несколько лет захватившим первые полосы газет и прайм-тайм на телевидении, Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер . Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад.

Доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами спецпрокурор не обнаружил.

Президент России Владимир Путин одобрил итог работы Мюллера. По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.