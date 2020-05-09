Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегации восьми стран возложили цветы в Трептов-парке 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Делегации восьми стран возложили цветы в Трептов-парке
Фото: РИА Новости
Делегации из восьми стран возложили венки ко Дню Победы на территории мемориального комплекса в берлинском Трептов-парке.
В церемонии участвовали посол РФ Сергей Нечаев, а также послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, правящей бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, госминистр в МИД ФРГ Нильс Анен, другие официальные лица.
Возложение открылось с традиционной минуты молчания у подножья 12-метровому памятнику советскому воину с девочкой на руках. Главы делегаций выстроились в ряд напротив установленных на специальных подставках венков. Помимо цветов от посольств тут же стояли венки от правительства ФРГ, федеральных земель, отдельных городов, общественных организаций.
Затем дипломаты и официальные лица поднялись по ступеням наверх к постаменту памятника, внутри которого расположен небольшой зал. Стены зала украшены мозаичным панно, которое изображает представителей разных народов, возлагающих цветы на могилу советских воинов. Делегации возложили цветы в памятном зале и спустились вниз.
Несмотря на то что в этом году из-за пандемии коронавируса церемония официально проходит в закрытом режиме, в Трептов-парк отдать дань памяти павшим пришли ветераны Великой Отечественной войны и участники Сопротивления, жители Берлина, активисты общественных организаций. Из-за пандемии ранее в Берлине был отменен марш "Бессмертный полк", который должен был пройти в шестой раз подряд от Бранденбургских ворот до мемориального комплекса Тиргартен. Однако в Трептов-парк некоторые люди пришли с плакатами, изготовленными для акции.
Скульптура, изображающая советского воина с маленькой девочкой на руках, установлена на территории мемориального комплекса в берлинском Трептов-парке в память о павших в Великой Отечественной войне. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на Потсдамском мосту в Берлине установлена мемориальная доска с надписью: "В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого моста, рискуя жизнью, он спас из огня оказавшегося между двумя фронтами ребенка".
Мемориальный комплекс в Трептов-парке был торжественно открыт советским комендантом Берлина Александром Котиковым 8 мая 1949 года. Это один из самых известных монументов в память о павших в борьбе против фашизма советских солдатах в мире. На территории комплекса в братских могилах захоронены 7,2 тысячи человек.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Последние новости
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Комментарии
В мире , Сергей Нечаев , Михаэль Мюллер , Александр Котиков , МИД , Азербайджан , Армения , Германия , Кыргызстан , Саксония , Туркмения , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петросян раскрыл тайну своего имени
Петросян раскрыл тайну своего имени
Собянин возложил цветы к памятнику Жукову
Собянин возложил цветы к памятнику Жукову
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Домодедово
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Домодедово
Путин пообещал армии самое современное оружие
Путин пообещал армии самое современное оружие
Видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
00:43
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
В мире
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
«Мы непобедимы, когда мы вместе». Путин поздравил россиян
15:34
«Мы непобедимы, когда мы вместе». Путин поздравил россиян
Политика Статьи
Онищенко высказался о ношении масок
00:20
Онищенко высказался о ношении масок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение