Премьер Грузии объяснил отзыв посла из Киева 

По словам Гахарии, потребовалось проведение консультаций о том, как защитить отношения с Украиной "от авантюристов", которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют стратегическими интересами двух народов.

В то же время Гахария утверждал, что стратегическим отношениям с Украиной ничто не угрожает. Страны связывает многолетняя история сотрудничества. Никто не будет ставить под вопрос развитие двусторонних связей на перспективу.