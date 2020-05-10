Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Грузии объяснил отзыв посла из Киева 

Российская Газета и ещё 23 25 минут назад
Премьер Грузии объяснил отзыв посла из Киева
Фото: globallookpress.com
Грузия отозвала своего посла из Киева, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков, заявил грузинский премьер Георгий Гахария, комментируя назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
По словам Гахарии, потребовалось проведение консультаций о том, как защитить отношения с Украиной "от авантюристов", которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют стратегическими интересами двух народов.
В то же время Гахария утверждал, что стратегическим отношениям с Украиной ничто не угрожает. Страны связывает многолетняя история сотрудничества. Никто не будет ставить под вопрос развитие двусторонних связей на перспективу.
Ранее Тбилиси не исключал разрыва дипломатических отношений в случае назначения Саакашвили на высокий пост на Украине. Между тем эксперты отмечают, что по украинской конституции лица, против которых ведется следствие, не могут претендовать на государственные должности в кабмине. В Грузии против экс-президента возбуждено два уголовных дела. Однако это не помешало президенту Владимиру Зеленскому дать карт-бланш грузинскому деятелю.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Российская Газета: последние новости
Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 МИД ФРГ: Только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны МИД ФРГ: Только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны Миссия российских военных в Италии официально завершена Миссия российских военных в Италии официально завершена
Комментарии
В мире , Громкие уголовные дела , Георгий Гахария , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США заявили о взрыве российского аппарата на орбите
ВВС США заявили о взрыве российского аппарата на орбите 52
«Горит красиво»: кто погиб в больнице для COVID-пациентов
«Горит красиво»: кто погиб в больнице для COVID-пациентов 8
«Позор»: россияне атаковали Белый дом
«Позор»: россияне атаковали Белый дом 179
Пираты атаковали корабли с россиянами
Пираты атаковали корабли с россиянами 175
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК 14
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение