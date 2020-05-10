Премьер Грузии объяснил отзыв посла из Киева 

Грузия отозвала своего посла из Киева, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков, заявил грузинский премьер Георгий Гахария, комментируя назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
По словам Гахарии, потребовалось проведение консультаций о том, как защитить отношения с Украиной "от авантюристов", которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют стратегическими интересами двух народов.
В то же время Гахария утверждал, что стратегическим отношениям с Украиной ничто не угрожает. Страны связывает многолетняя история сотрудничества. Никто не будет ставить под вопрос развитие двусторонних связей на перспективу.
Ранее Тбилиси не исключал разрыва дипломатических отношений в случае назначения Саакашвили на высокий пост на Украине. Между тем эксперты отмечают, что по украинской конституции лица, против которых ведется следствие, не могут претендовать на государственные должности в кабмине. В Грузии против экс-президента возбуждено два уголовных дела. Однако это не помешало президенту Владимиру Зеленскому дать карт-бланш грузинскому деятелю.