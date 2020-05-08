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В Германии назвали единственного виновника Второй мировой 

Артём Кульша и ещё 17 26 минут назад
Германия — единственный виновник развязывания Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел страны Хайко Маас заявил со страниц Spiegel.
Вчера издание опубликовало статью Мааса по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, написанную им вместе с историком Андреасом Виршингом. В ней они написали, что лишь Германия ответственна за развязывание Второй мировой войны и Холокост.
«Тот, кто представляет другие народы в роли преступников, использует историю в своих корыстных целях и вносит раскол в Европе», — написали Маас и Виршинг, назвав попытки переписать историю подобным образом бесстыдными.
Также они отметили, что в некоторых европейских странах, например, Польше, Литве, Латвии и Эстонии, со смешанными чувствами встречают день годовщины окончания Второй мировой войны, потому что тот связан для них с началом новой формы несвободы.
Вчера, как сообщал «Рамблер», президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Керсти Кальюлайд выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Советский Союз в оккупации и аннексии после окончания Второй мировой войны.
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В мире , Видео , Европа , Керсти Кальюлайд , Spiegel , Германия
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