Раскрыт план Украины по Крыму

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Украина раскрыла план децентрализации Крыма 

Lenta.ru 48 минут назад
Министерство развития общин и территорий Украины раскрыло свой начальный план по децентрализации Крыма и Севастополя. Об этом сообщает «Крым. Реалии».
Для разделения использовалась методика Евросоюза, заявил представитель министерства Сергей Шишов. Киев ищет на полуострове «точки экономического притяжения», вокруг них должны формироваться «непосредственно общины, которые будут в состоянии предоставлять перечень услуг для граждан».
По словам Шишова, Симферополь должен быть административным центром Автономной Республики Крым. «Но нам нужно искать другие населенные пункты, которые должны быть не менее 50 тысяч населения. Они также смогут стать своеобразными центрами. Это Евпатория, Ялта, Феодосия и Керчь», — сказал он. Депутат от фракции «Голос» Рустем Умеров призвал привлечь к обсуждению плана «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещенная в России организация).
Ранее глава МИД Украины назвал три стратегических шага по «возвращению» Крыма.
В декабре президент Владимир Зеленский внес законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти. В нем предлагалось заменить госадминистрации на префектов и выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым. Позже документ отозвали. В конце февраля по инициативе правящей партии «Слуга народа» началось обсуждение реформы децентрализации.
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Киев считает это оккупацией.
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Комментарии 21
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , МИД , ЕС , Меджлис крымскотатарского народа , Киев , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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