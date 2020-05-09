Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Героические подвиги и исторические заслуги российского народа будут вечными в памяти народов всех стран, любящих справедливость и мир", — говорится в телеграмме Ким Чен Ына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гранитная арка с бронзовыми барельефами будет возведена в столице КНДР. Таким образом в Пхеньяне увековечат память о советских солдатах, погибших в 1945 году при освобождении Кореи. Новый монумент будет венчать вход на главное советское кладбище в районе Садон. Предполагается, что работы будут завершены к 15 августа.