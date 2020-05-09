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Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем Победы 

News.ru и ещё 16 11 минут назад
Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ
Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с 75-летием Победы. Председатель Госсовета КНДР отметил, что в годы Великой Отечественной войны российский народ проявил «беспримерный героизм и самоотверженность».
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Героические подвиги и исторические заслуги российского народа будут вечными в памяти народов всех стран, любящих справедливость и мир", — говорится в телеграмме Ким Чен Ына.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гранитная арка с бронзовыми барельефами будет возведена в столице КНДР. Таким образом в Пхеньяне увековечат память о советских солдатах, погибших в 1945 году при освобождении Кореи. Новый монумент будет венчать вход на главное советское кладбище в районе Садон. Предполагается, что работы будут завершены к 15 августа.
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В мире , Политика , Чен Ким , Владимир Путин , КНДР
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