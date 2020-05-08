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Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации» 

РИА Новости 50 минут назад
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
"Россия усилила свое неконструктивное поведение на Ближнем Востоке с 2015 года, когда она расширила свои действия в Сирии в поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада. В последнее время Ливия стала следующим объектом злонамеренной деятельности России по использованию региональных конфликтов ради своих узких политических и экономических интересов. Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт", — заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
Распечатку брифинга распространил госдеп.
Кроме того, он обвинил Россию в "кампании дезинформации" по дискредитации международных организаций, таких как ОЗХО.
"Россия также высказывала смехотворные заявления, что США ответственны за создание ИГ*, что "белые каски" в Сирии связаны с терроризмом и что спецслужбы Великобритании сфабриковали химатаку в Думе в 2018 году", — добавил Робинсон.
МИД РФ, действительно, заявлял, что поддерживаемые Западом "белые каски" связаны с экстремистами и спецслужбами Великобритании.
"Кроме того, Россия ведет кампанию дезинформации по использованию пандемии COVID-19. Российская дезинформация утверждает, что США или страны Запада — это источник вируса, а также внушает неуверенность по поводу международного реагирования. Подобной тактикой Россия посылает ясный сигнал, что она хочет использовать мировой кризис для продвижения собственной дестабилизирующей повестки дня", — добавил Робинсон.
Он не сказал, какие российские официальные лица, по его мнению, могли делать подобные утверждения.
"Нынешняя администрация предпринимает ряд действий, чтобы обезвредить пагубное влияние Москвы в Ливии и Сирии. Москве еще не поздно изменить курс и выразить подлинную поддержку политическому разрешению обоих конфликтов", — сказал Робинсон.
Российский МИД в прошлом не раз отвергал критику США по Сирии и Ливии. В частности, в МИД подчеркивали, что российские силы находятся в Сирии для борьбы с террористами по приглашению властей страны, тогда как незваное военное присутствие США в Сирии в соответствии с нормами международного гуманитарного права может квалифицироваться как оккупация.
По поводу Ливии глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО нарушили в 2011 году резолюцию СБ ООН, чтобы избавиться от тогдашнего правителя Муамара Каддафи — в результате, по словам главы МИД Сергея Лаврова, на страну обрушился глубокий кризис. По его словам, Россия продолжит помогать урегулированию конфликта в Ливии и искать пути выхода из кризиса. Опровергали в Москве и обвинения в дезинформации по поводу коронавируса.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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В мире , Видео , Политика , США , Война в Сирии , Сергей Лавров , Муаммар Каддафи , МИД , ОЗХО , Совбез ООН , Госдеп США , Госдума , НАТО , Ливия , Москва , Сирия
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