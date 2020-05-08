Как писал «Рамблер», ранее чешские СМИ рассказали о прилете в Прагу мужчины с российским дипломатическим паспортом, который планировал отравить старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Попытка отравления якобы связана со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.

По словам Столтенберга, любые попытки запугивания и угроз представителей властей Праги — «абсолютно неприемлемы».