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В НАТО поддержали снос памятника Коневу 

Алиса Селезнёва и ещё 4 1 час назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, ставшего инициатором демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее чешские СМИ рассказали о прилете в Прагу мужчины с российским дипломатическим паспортом, который планировал отравить старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Попытка отравления якобы связана со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
По словам Столтенберга, любые попытки запугивания и угроз представителей властей Праги — «абсолютно неприемлемы».
«Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными», — подчеркнул генсек альянса в интервью Чешскому ТВ.
Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Чехию о последствиях провокации с якобы планировавшейся попыткой отравления чешских политиков. А Ондржей Коларж отправил в Еврокомиссию жалобу на Россию.
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В мире , Видео , Громкие уголовные дела , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , Иван Конев , МИД , Еврокомиссия , НАТО
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