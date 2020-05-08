Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, ставшего инициатором демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее чешские СМИ рассказали о прилете в Прагу мужчины с российским дипломатическим паспортом, который планировал отравить старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Попытка отравления якобы связана со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
По словам Столтенберга, любые попытки запугивания и угроз представителей властей Праги — «абсолютно неприемлемы».
«Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными», — подчеркнул генсек альянса в интервью Чешскому ТВ.
Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Чехию о последствиях провокации с якобы планировавшейся попыткой отравления чешских политиков. А Ондржей Коларж отправил в Еврокомиссию жалобу на Россию.