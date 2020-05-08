Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Конев, освобождавшему город от гитлеровцев.

В связи с якобы существующей угрозой для его жизни Коларж получил недавно полицейскую охрану. Ее получили еще двое пражских политиков — приматор (глава) города Зденек Гржиб, по инициативе которого площадь перед посольством РФ Чехии была переименована в площадь Бориса Немцова, и староста окраинного района Ржепорыйе, установивший памятник власовцам.

В четверг Стольенберг дал интервью Чешскому ТВ. Модератор задал генсеку НАТО вопрос, считает ли он, что в этой ситуации "речь идет о попытке России самовозвыситься?"

"Не хочу пускаться в спекуляции, но, думаю, что любые попытки запугивания и угроз демократически избранным представителям власти — это абсолютно неприемлемо. Когда нечто такое происходит, то речь идет о попытке подрыва сил нашей демократии. Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными", — ответил Столтенберг.

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.