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Границы Евросоюза могут не открыться до середины июня 

BFM.RU и ещё 9 33 минуты назад
Еврокомиссия выпустила рекомендацию по границам ЕС
Фото: РИА Новости
Продлить запрет на въезд иностранцев рекомендовала Еврокомиссия
Запрет на въезд в страны Евросоюза может быть продлен до 15 июня. Как пишет РБК, с такой рекомендацией выступила Еврокомиссия. Там считают, что смягчать меры на внешних границах можно лишь после того, как будет проведено поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри самого ЕС.
​В заявлении Еврокомиссии отмечается, что некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгеном страны уже смягчают меры по борьбе с пандемией. При этом ситуация «остается нестабильной во всем мире». Чтобы снизить риски, необходимо «сохранение мер на внешних границах» ЕС для жителей неевропейских государств.
Агентство напоминает, что въезд в страны ЕС для иностранцев ограничен с середины марта. Пересекать границу разрешено только тем, кто имеет вид на жительство или долгосрочную визу, а также в случае поездки на похороны или вызова в суд.
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В мире , Продлить жизнь , ЕС , Еврокомиссия , РБК
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