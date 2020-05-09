Еврокомиссия выпустила рекомендацию по границам ЕС

Продлить запрет на въезд иностранцев рекомендовала Еврокомиссия

Запрет на въезд в страны Евросоюза может быть продлен до 15 июня. Как пишет РБК, с такой рекомендацией выступила Еврокомиссия. Там считают, что смягчать меры на внешних границах можно лишь после того, как будет проведено поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри самого ЕС.

​В заявлении Еврокомиссии отмечается, что некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгеном страны уже смягчают меры по борьбе с пандемией. При этом ситуация «остается нестабильной во всем мире». Чтобы снизить риски, необходимо «сохранение мер на внешних границах» ЕС для жителей неевропейских государств.

Агентство напоминает, что въезд в страны ЕС для иностранцев ограничен с середины марта. Пересекать границу разрешено только тем, кто имеет вид на жительство или долгосрочную визу, а также в случае поездки на похороны или вызова в суд.