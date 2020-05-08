Миру угрожает новая холодная война — между Пекином и Вашингтоном. Москва не будет ее основным участником, однако должна будет определить свою позицию. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов , выступая на конференции, посвященной последствиям мировой пандемии коронавируса.

Проходившая в онлайн конференция носила название «Экономические последствия коронавируса: инициатива „Пояс и путь“ в новых мировых условиях». Модератором дискуссии, в которой приняли участие китайские и российские ученые, выступил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев

«Реальность, в которой мы живем, испытала серьезное влияние пандемии и в свете этого необходимо по-новому взглянуть на развивавшиеся в последние годы проекты международного сотрудничества — и в первую очередь на инициативу «Пояс и путь», — заявил Бордачев.

Эксперт призвал уделить внимание не только экономическому, но и политическому измерению.

Фэн Шаолэй, декан и профессор Школы международных и региональных исследований Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай) в своем выступлении выразил надежду на развитие многополярности и возникновение цивилизации, которая в больше мере отвечала бы потребностям людей. Он назвал Москву главным партнером Пекина по инициативе «Пояс и путь» и добавил, что партнерство с Россией, уже достигшее высокого уровня, должно развиваться и дальше, — в частности в области сельского хозяйства, которое превращается в наши дни в высокотехнологическую отрасль.

По его словам, китайские издания обсуждают то, что пандемия изменит мировой порядок — будет двигаться к многополярности, что возникнет цивилизация, которая больше будет отвечать потребностям большинства людей. При этом эксперт с сожалением упомянул усиливающиеся противоречия между Вашингтоном и Пекином.

«Американцы пытаются навязать Китаю вину за пандемию, и, конечно же, будут усиливаться противоречия между Китаем и Америкой», — предположил Фэн Шаолэй.

Федор Лукьянов, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», продолжая мысль коллеги, заявил об угрозе новой холодной войны — между США и Китаем. Россия не будет ее основным участником, однако должна будет определить свою позицию. «Всем придется выбирать, на чьей они стороне — и это плохо», — добавил он. В частности, такая ситуация угрожает инициативе «Пояс и путь», которую США продолжат воспринимать как враждебный проект.