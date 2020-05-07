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ВОЗ: за сутки в мире скончались 6,5 тысячи больных COVID-19 

ИА Regnum 2 часа назад
За сутки в мире скончались 6,5 тысячи больных COVID-19
Фото: Reuters
Во всём мире за последние сутки у 83 465 человек подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает 7 мая пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как уточняется, общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом достигло 3 672 238.
Сообщается также, что за сутки в мире подтверждено ещё 6539 случаев летального исхода пациентов с COVID-19. Общее число умерших в результате заражения коронавирусом достигло 254 045.
Согласно данным ВОЗ, наибольшее распространение инфекции по-прежнему наблюдается в странах Европы, где зарегистрировано в общей сложности 1 542 829 случаев заражения.
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В мире , ВОЗ
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