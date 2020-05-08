Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Британец пережил коронавирус, сепсис и два инсульта
Фото: © AP Photo / Frank Augstein
Заразившийся коронавирусом 31-летний британец Омар Тэйлор вышел из больницы, пережив несколько серьезных осложнений, сообщил Daily Mail.
Как пишет портал, семье мужчины советовали готовиться к худшему: его ввели в медикаментозную кому, после чего он месяц пролежал, подключенный к аппарату ИВЛ.
После того, как Тэйлор пришел в сознание, он потерял чувствительность в правой руке и способность разговаривать. Выяснилось, что он пережил два инсульта. Незадолго до этого у больного было заражение крови и остановка сердца.
Медики предполагали, что мужчина больше никогда не сможет ходить, и считают его выздоровление настоящим чудом.
"Я смотрела на двухлетнего и четырехлетнего ребенка и думала, как сказать им, что их отец умирает", —вспоминает супруга Тэйлора.
Тем не менее, британец пошел на поправку, пишет издание. Когда Тейлора выписывали из больницы, ему аплодировали врачи. Сейчас мужчине предстоит длительный процесс восстановления.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Последние новости
Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Ученые предсказали наступление катастрофической жары Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о состоянии Мишустина
Появились подробности о состоянии Мишустина
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Госслужащих предлагают увольнять за хамство
Госслужащих предлагают увольнять за хамство
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Маск впервые произнес вслух странное имя своего сына
Маск впервые произнес вслух странное имя своего сына
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение