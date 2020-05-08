Британец пережил коронавирус, сепсис и два инсульта

Заразившийся коронавирусом 31-летний британец Омар Тэйлор вышел из больницы, пережив несколько серьезных осложнений, сообщил Daily Mail.

Как пишет портал, семье мужчины советовали готовиться к худшему: его ввели в медикаментозную кому, после чего он месяц пролежал, подключенный к аппарату ИВЛ.

После того, как Тэйлор пришел в сознание, он потерял чувствительность в правой руке и способность разговаривать. Выяснилось, что он пережил два инсульта. Незадолго до этого у больного было заражение крови и остановка сердца.

Медики предполагали, что мужчина больше никогда не сможет ходить, и считают его выздоровление настоящим чудом.

"Я смотрела на двухлетнего и четырехлетнего ребенка и думала, как сказать им, что их отец умирает", —вспоминает супруга Тэйлора.

Тем не менее, британец пошел на поправку, пишет издание. Когда Тейлора выписывали из больницы, ему аплодировали врачи. Сейчас мужчине предстоит длительный процесс восстановления.