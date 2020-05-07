Трамп назвал причину сложных отношений РФ и США

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Дональд Трамп. Развитию сотрудничества между Москвой и Вашингтоном мешало фейковое расследование. Об этом заявил президента США

Политик подчеркнул, что данный вопрос стал одной из тем его разговора с президентом России Владимиром Путиным . Также главы государств говорили о том, что сейчас настало подходящее время для сотрудничества между странами, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с 75-летием Победы. Также они обговорили ряд тем, касающихся международной повестки.

Президенты условились в дальнейшем наращивании координации в направлении союзнических отношений, связывавших страны в годы Второй мировой войны.