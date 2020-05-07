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Трамп заявил, что сотрудничеству Вашингтона и Москвы мешало фейковое расследование 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Трамп назвал причину сложных отношений РФ и США
Фото: Reuters
Развитию сотрудничества между Москвой и Вашингтоном мешало фейковое расследование. Об этом заявил президента США Дональд Трамп.
Политик подчеркнул, что данный вопрос стал одной из тем его разговора с президентом России Владимиром Путиным. Также главы государств говорили о том, что сейчас настало подходящее время для сотрудничества между странами, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с 75-летием Победы. Также они обговорили ряд тем, касающихся международной повестки.
Президенты условились в дальнейшем наращивании координации в направлении союзнических отношений, связывавших страны в годы Второй мировой войны.
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В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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