Президент России Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о помощи в борьбе коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Речь идет о поставке аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стали известны детали телефонного разговора между Путиным и Трампом. Президент США, обсуждая с российским лидером, вопросы поддержки населения в создавшихся условиях, заявил, что американские власти активно помогают своим согражданам. При этом Трамп отметил, что США готовы оказать помощь и другим нуждающимся странам, в том числе и России.
Владимир Путин, как отмечают СМИ, предложение принял. В ближайшее время главы государств более детально обсудят поставку в РФ партии аппаратов искусственной вентиляции легких.
В апреле Россия направила в США грузовой самолет с медоборудованием на борту, которое было заявлено как помощь американским властям в борьбе с пандемией. Дональд Трамп, комментируя жест российских властей, назвал его «очень милым».