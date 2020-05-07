Ранее, как сообщал «Рамблер», стали известны детали телефонного разговора между Путиным и Трампом. Президент США, обсуждая с российским лидером, вопросы поддержки населения в создавшихся условиях, заявил, что американские власти активно помогают своим согражданам. При этом Трамп отметил, что США готовы оказать помощь и другим нуждающимся странам, в том числе и России.

Владимир Путин, как отмечают СМИ, предложение принял. В ближайшее время главы государств более детально обсудят поставку в РФ партии аппаратов искусственной вентиляции легких.

В апреле Россия направила в США грузовой самолет с медоборудованием на борту, которое было заявлено как помощь американским властям в борьбе с пандемией. Дональд Трамп, комментируя жест российских властей, назвал его «очень милым».