Число случаев COVID-19 в мире превысило 4 млн

Число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в мире достигло 4 019 502. С начала ведения статистики по пандемии зафиксировано 276 273 смертей. «Лидером» являются США — 1 322 163 случаев COVID-19 и 78 616 смертей. При этом наивысший процент отношения заболевших к погибшим показывают Бельгия и Великобритания.

Число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в мире превысило отметку в четыре миллиона — на утро субботы, 9 мая, этот показатель равняется 4 019 502. С начала ведения статистики по пандемии зафиксировано 276 273 смертей.

В России 188 063 зарегистрированных случаев инфекции и 1 726 погибших. «Лидером» являются США — 1 322 163 случаев COVID-19 и 78 616 смертей. При этом наивысший процент отношения заболевших к погибшим показывают Бельгия и Великобритания.

У личной помощницы дочери президента США Иванки Трамп также выявлен коронавирус. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Последние два месяца она работает удаленно из-за болезни. Тест на COVID-19 женщина сдала в целях предосторожности, симптомов у нее нет. По результатам тестов у Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера коронавирус не обнаружен.

Саудовская Аравия и соседний Катар бьют рекорды по приросту случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных минздравов.

Так, в Саудовской Аравии вторую неделю число новых выявленных случаев заражения не опускается ниже 1,7 тысячи, общее количество случаев заболевания превысило 35 тысяч. Всего в стране от коронавируса умерли 229 человек, выздоровели — 9 120.

В Катаре за прошедшие сутки выявили 1,3 тысячи заболеваний, всего в государстве выявили больше 20,2 тысяч зараженных. При этом наряжу с ростом заболевших показатель смертности в стране от коронавируса остается одним из самых низких в мире — 12 летальных исходов.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ограничения, введенные в России на фоне пандемии коронавируса COVID-19, возможно будут сняты в конце мая или начале июня.

При этом он спрогнозировал, что свести нынешнюю эпидемию к единичным случаям заражения в России удастся «где-нибудь ближе к концу лета».

«Сейчас высшая оценка, когда все соблюдают режим самоизоляции — это 5, вот сейчас оценка интегральная по стране — 2, то есть у нас «двойка» пока по соблюдению», — добавил замглавы кабмина.

Анна Попова. Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, указала, в свою очередь, глава Роспотребнадзора

По ее словам, сам вирус — даже после существенного падения уровня заболеваемости и снятия режима самоизоляции — не исчезнет.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли давно и выстраиваем так свою тактику и стратегию», — указала глава ведомства.

Попова добавила, что жители России не смогут вернуться к полноценной жизни, вероятнее всего, до конца года.

В Роспотребнадзоре заявили, что выход из ограничительных мер будет индивидуальным для каждого региона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Готовность к выходу из карантина будет включать в себя несколько параметров — коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

«Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными», — добавили в Роспотребнадзоре.

В пятницу, 8 мая, Минздрав России провел виртуальную встречу старших должностных лиц стран БРИКС по вопросам здравоохранения. В ходе обсуждения партнеры приветствовали предложение Москвы по созданию обзора передовых мер по противодействию распространению COVID-19, для дальнейшего использования не только странами «пятерки», но и специалистами других стран.

В ходе дискуссии страны также договорились продолжать оказывать взаимную поддержку в мероприятиях по профилактике и лечению COVID-19, в том числе по созданию благоприятных условий для поставок лекарственных и диагностических средств, иммунобиологических препаратов и медицинского оборудования.