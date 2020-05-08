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Кадры Ким Чен Ына с двойником утекли в сеть 

Артём Кульша и ещё 7 1 час назад
Ким Чен Ын направил послание Си Цзиньпину
Фото: ТАСС
Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын и его двойник были засняты на видео вместе. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.
В июле 2017 года, как сообщал «Рамблер», северокорейские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-14. Ын наблюдал за ее первым полетом лично.
Во время тех испытаний, по данным Mirror, были сняты кадры, на которых лидер КНДР запечатлен со своим двойником — тот одет в похожую одежду, у него та же прическа, что и у Ына, однако виден он только со спины.
По информации британского издания, лидер Северной Кореи прибегает к услугам двойников во время путешествий в попытке избежать гибели в результате покушения.
В апреле Ын не появлялся на публике на протяжении 20 дней. 21 апреля собеседник в администрации США сообщил CNN, что американская разведка изучает сведения о том, что здоровью северокорейского лидера может угрожать серьезная опасность. 27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил каналу, что Ын жив и здоров. 1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода удобрений.
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Комментарии
В мире , Азия , Чен Ким , Администрация США , CNN , КНДР
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