Ким Чен Ын направил послание Си Цзиньпину

В июле 2017 года, как сообщал «Рамблер», северокорейские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-14. Ын наблюдал за ее первым полетом лично.

Во время тех испытаний, по данным Mirror, были сняты кадры, на которых лидер КНДР запечатлен со своим двойником — тот одет в похожую одежду, у него та же прическа, что и у Ына, однако виден он только со спины.

По информации британского издания, лидер Северной Кореи прибегает к услугам двойников во время путешествий в попытке избежать гибели в результате покушения.