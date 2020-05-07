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Украина предложила НАТО «сдерживать» Россию в Черном море 

Алиса Селезнёва и ещё 6 10 часов назад
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о готовности Украины выработать совместный с НАТО план по «сдерживанию» России в Черноморском регионе. Об этом говорится в сообщении на украинском правительственном портале.
«Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Кроме того, Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море», — привела слова Пристайко пресс-служба.
Также вице-премьер заявил, что Украина принимает активное участие в деятельности альянса, направленной на борьбу с распространением коронавируса, и готова примкнуть к международным усилиям в выработке мер по преодолению последствий пандемии.
Как сообщал «Рамблер», ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что пандемия коронавируса не подорвала боеготовность войск Североатлантического альянса. Западные СМИ расценили его заявление, как предупреждение, адресованное российским властям.
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В мире , Армия , Видео , Украина , Вадим Пристайко , Йенс Столтенберг , НАТО
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