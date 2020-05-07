Украина отказалась от «культа Победы» 

На Украине не должно быть культа победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил на видеозаписи, которая была опубликована на YouTube-канале организации.
Украинский институт национальной памяти, как сообщал «Рамблер», координируется Кабинетом министров Украины, а занимается реализацией государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти.
Вчера на YouTube-канале института было опубликовано видео, на котором Дробович озвучил выбранную властями Украины модель памятования о событиях Второй мировой войны.
«День победы над нацизмом символизирует не триумф победителей над побежденными. Он должен напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами. Важнейшим уроком войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его», — заявил он.
Сегодня президент Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Керсти Кальюлайд выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. В нем они призвали не забывать трагических уроков прошлого, подчеркнув важность правды и достоверности.