Украина отказалась от «культа Победы» 

Все новости на карте

На Украине не должно быть культа победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил на видеозаписи, которая была опубликована на YouTube-канале организации.

Украинский институт национальной памяти, как сообщал «Рамблер», координируется Кабинетом министров Украины , а занимается реализацией государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти.

Вчера на YouTube-канале института было опубликовано видео, на котором Дробович озвучил выбранную властями Украины модель памятования о событиях Второй мировой войны.

«День победы над нацизмом символизирует не триумф победителей над побежденными. Он должен напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами. Важнейшим уроком войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его», — заявил он.