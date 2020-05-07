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Главы стран Балтии выступили с заявлением по Второй мировой 

Артём Кульша 12 часов назад
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
Фото: РИА Новости
Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.
В заявлении президентов Латвии Эгилса Левитса, Литвы Гитанаса Науседы и Эстонии Керсти Кальюлайд отдается дань памяти всем жертвам войны и самопожертвованию солдат союзников.
Также в нем сказано, что окончание Второй мировой войны не означало наступления свободы для государств Балтии — они были оккупированы и аннексированы Советским Союзом.
«СССР использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль», — также сказано в нем.
Кроме того, Левитс, Науседа и Кальюлайд призвали не забывать трагических уроков прошлого, подчеркнули важность правды и достоверности и назвали искажение событий Второй мировой войны и расчленения Европы, последовавшего за ней, достойной сожаления попыткой пересмотреть историю.
«Мы решительно осуждаем концепцию регионов влияния и требуем равенства всех народов», — добавили они.
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В мире , Политика , Прибалтика , Керсти Кальюлайд
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