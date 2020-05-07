Почему провалилась шведская стратегия

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария) выясняет, в чем главный недостаток шведской модели. По сравнению с другими северными странами смертность в Швеции шокирует — она втрое больше, пишет швейцарская газета. Правительство уже признает, что плохо защитило самые уязвимые слои населения, в первую очередь стариков.выясняет, в чем главный недостаток шведской модели.

Значительное большее, чем в соседних северных странах, число умерших от коронавируса в Швеции стало темой политических дискуссий. В центре внимания оказалось широкое распространение инфекции в домах престарелых.

Защитить группы риска, но на остальное население не налагать избыточных ограничений свободы передвижения — такова была с самого начала стратегия шведского министерства здравоохранения в отношении угрозы со стороны нового коронавируса. Этот курс по-прежнему одобряется общественностью и пользуется поддержкой 70% населения.

Шокирующая разница

Но среди политиков и средств массовой информации все настойчивее обсуждается относительно высокое число пациентов, умерших как от коронавируса, так и от других заболеваний, осложненных коронавирусом. Особую остроту дебаты обретают, когда это число сравнивают с соответствующими цифрами из соседних северных стран.

По состоянию на 5 мая в Швеции зарегистрировано 2854 смертей от коронавируса. Это в три раза больше, чем в Дании (493), Финляндии (240) и Норвегии (214) вместе взятых. Даже если учесть различия в методиках подсчета, из-за которых Швеция предстает в невыгодном свете, эта разница шокирует. Сейчас политики и министерство здравоохранения признают, что люди преклонного возраста и пожилые с другими заболеваниями в анамнезе, то есть самые уязвимые группы общества, были защищены от инфекции недостаточно эффективно.

Одной из основных причин комментаторы считают организацию финансируемой государством и привязанной к коммунам системы медико-социального обеспечения пожилых людей. Это относится как к домам престарелых, так и к амбулаторному уходу за стариками в частных домохозяйствах. С эпидемиологической точки зрения проблематичным оказалось широкое использование в этой сфере внештатных сотрудников с почасовой оплатой. Их услугами охотно пользуются как общественные организации, так и частные предприниматели в сфере ухода за пожилыми, потому что такие люди всегда готовы работать и обходятся дешевле, чем штатные сотрудники.

Студентам и иностранцам, плохо интегрированным в рынок рабочей силы, такие места дают возможность заработать. Но так как их социальное страхование не на высоте, они в значительно меньшей степени, чем работающие на полной ставке, склонны отказываться от работы, когда, например, плохо себя чувствуют.

По данным Шведского радио, в стокгольмском регионе в 2019 году четверть всех услуг в сфере медико-социального обслуживания пожилых людей оказывались персоналом с почасовой оплатой. А в марте 2020 вспомогательные сотрудники с почасовой оплатой составляли 40% персонала в этой сфере. Часто у них нет необходимого образования и опыта. Кроме того, одни и те же люди работают как в домах престарелых, так и с пожилыми людьми на дому, что способствует распространению вируса.

«Общая стратегия правильная»

Правда, со стороны этих работников часто поступали жалобы на то, что работодатели — в том числе и в государственных учреждениях —в недостаточной мере снабжают их средствами индивидуальной защиты. Кроме того, им четко не объясняют, как и когда этими средствами пользоваться. Представители соответствующего профсоюза критикуют министерство здравоохранения за то, что оно понизило требования к средствам защиты, при этом подразумевалось, что это произошло под политическим давлением коммун.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль (Anders Tegnell) отвергает подобные обвинения. По его словам, нужно следить за применением правильных средств защиты в каждом отдельном случае. А оценивать это должны работодатели. Но в целом стратегию государства в отношении коронавируса Тегнелль по-прежнему считает правильной.

Дискуссия вокруг медико-социального обслуживания пожилых людей в эпоху коронавируса показала — как раньше и в других сферах — что в «шведской модели» общих рекомендаций министерства здравоохранения ответственность слишком часто перекладывается на отдельных людей. Для некоторых участников процесса это оказывается непосильной задачей.