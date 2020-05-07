Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США

В небе над США появилась 30-метровая георгиевская лента. Приуроченную ко Дню победы акцию устроили участники общества «Русская молодежь Америки» в Сан-Диего. Самолет совершил маневры вокруг мемориала, посвященного ветеранам всех войн. Ранее воздушное судно с гигантской ленточкой совершило полет над Далласом, Чикаго. В районе озера Мичиган самолет кружил на протяжении нескольких часов. А на День Победы 9 мая аналогичная акция запланирована в Нью-Йорке: георгиевскую ленточку пронесут в небе над центральными районами города.
Опубликовано видео гигантской георгиевской лентой в небе над США
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