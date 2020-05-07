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В МИД Чехии рассказали, при каком условии отношения с РФ улучшатся 

Москва24 15 часов назад
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил, что если бы соблюдался принцип невмешательства сторон в политику друг друга, то диалог с РФ шел активнее. Дипломат не исключает, что между Прагой и Москвой наладится взаимовыгодный диалог, передает РБК.
"Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры. При этом, как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно", — подчеркнул глава дипмиссии Чехии.
Петржичек считает абсурдными намерения РФ вести уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника. В частности, глава МИД Чехии добавил, что готов к переговорам по передаче скульптуры российской столице.
Недопонимание, которое сложилось в последнее время в российско-чешских отношениях, связано с демонтажом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Он находился в районе Прага-6. РФ данный инцидент восприняла негативно.
Так, член Совета Федерации Владимир Джабаров призывал Чехию извиниться. По словам сенатора, подобные действия являются святотатством. Монумент снесли 3 апреля 2020 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о происшествии, отметил, что в Кремле пожелали бы видеть памятник восстановленным на том месте, где он располагался ранее.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника Коневу в Праге.
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В мире , Видео , Политика , Владимир Джабаров , Дмитрий Песков , Томаш Петржичек , Иван Конев , МИД , Совет Федерации , СКР , Москва , Прага , Чехия
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