Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия откроет границы для иностранцев 

Артём Кульша и ещё 22 10 часов назад
Грузия объявила о скором открытии границ
Фото: Reuters
Иностранные туристы смогут бывать в Грузии с 1 июля. Об этом, как сообщает ТАСС, объявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Гахария презентовал антикризисный план по туризму. В ходе мероприятия он заявил, что план грузинского правительства обязательно осуществится, а подразумевает — открытие страны для предоставления услуг внутреннего туризма с 15 июня и открытие для туристов из-за рубежа с 1 июля.
Премьер рассказал, что с этой целью будут созданы коридоры безопасности на границах с соседними странами, а также с государствами, которые интересны Грузии с точки зрения туризма.
В марте власти Грузии ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно последним данным, число заболевших там составляет 618 человек, число выздоровевших — 275 человек, число умерших — девять человек.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,7 миллиона человек.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Комментарии 1
В мире , Георгий Гахария , ВОЗ , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Создана система контроля ношения масок
Создана система контроля ношения масок
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение