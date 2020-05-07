Грузия объявила о скором открытии границ

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Гахария презентовал антикризисный план по туризму. В ходе мероприятия он заявил, что план грузинского правительства обязательно осуществится, а подразумевает — открытие страны для предоставления услуг внутреннего туризма с 15 июня и открытие для туристов из-за рубежа с 1 июля.

Премьер рассказал, что с этой целью будут созданы коридоры безопасности на границах с соседними странами, а также с государствами, которые интересны Грузии с точки зрения туризма.

В марте власти Грузии ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно последним данным, число заболевших там составляет 618 человек, число выздоровевших — 275 человек, число умерших — девять человек.