Грузия объявила о скором открытии границ

Иностранные туристы смогут бывать в Грузии с 1 июля. Об этом, как сообщает ТАСС, объявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Гахария презентовал антикризисный план по туризму. В ходе мероприятия он заявил, что план грузинского правительства обязательно осуществится, а подразумевает — открытие страны для предоставления услуг внутреннего туризма с 15 июня и открытие для туристов из-за рубежа с 1 июля.
Премьер рассказал, что с этой целью будут созданы коридоры безопасности на границах с соседними странами, а также с государствами, которые интересны Грузии с точки зрения туризма.
В марте власти Грузии ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно последним данным, число заболевших там составляет 618 человек, число выздоровевших — 275 человек, число умерших — девять человек.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,7 миллиона человек.