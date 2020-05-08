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Китаю предрекли «большие проблемы» из-за «дипломатии масок» в Европе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 51 1 час назад
В Европе увидели угрозу для Китая
Фото: Reuters
Европа может отвернуться от Китая после помощи в борьбе с пандемией коронавируса из-за того, что КНР «пытается извлечь выгоду из распространения вируса через пропаганду», пишет Bloomberg.
Китай намерен «заполучить» Европу в геополитической борьбе, для этого Пекин начал помогать ЕС масками и медикаментами, передает RT мнение автора публикации.
Bloomberg полагает, что Китаю стоило бы остановиться на «дипломатии масок», однако вместо этого Пекин, как утверждает автор статьи, начал распространять «дезинформацию», демонстрируя «избалованность европейскими демократиями и силу авторитарного КНР».
В пример приводится публикация на сайте посольства КНР во Франции о том, как правительство страны бросило постояльцев домов престарелых умирать. По словам автора статьи, в качестве ответной меры дипломатическая служба ЕС собрала доклад о якобы имеющих место «кампаниях по дезинформации» со стороны Китая и России.
Китай попытался оказать давление на авторов доклада, но «сделал только хуже», отмечает Bloomberg.
Некоторые страны, рассуждает автор статьи, ранее хотели присоединиться к китайскому проекту Нового шелкового пути и провести совместный саммит, однако столкнулись с тем, что такое партнерство «приносит прибыль только одной стороне», утверждается в публикации. Издание напоминает, что Германия, после того, как китайские компании скупили часть немецких высокотехнологичных производств, наложила ограничения на такие сделки.
Также автор статьи обратил внимание на ситуацию с 5G. Глава Белого дома Дональд Трамп призывал Европу бойкотировать Huawei, но ЕС не могла прийти к единой позиции по этой теме. Сейчас Европа скорее всего пересмотрит позицию, говорится в материале.
«Каким-то образом китайским чиновникам удалось обидеть европейцев по всему континенту, а обычно они ни в чем не могут прийти к соглашению», — заключает Bloomberg.
В марте в Германии уже отмечали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС. Позднее в немецких СМИ призвали благодарить Россию и Китай за помощь в борьбе с коронавирусом.
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Комментарии 6
В мире , Дональд Трамп , ЕС , Bloomberg , Китай
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