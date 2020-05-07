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«Тимошенко уже уходит с политического базара» — Рудяков о ее союзе с мэром Черкасс 

Украина.ру 17 часов назад
Маловероятно, что выступивший против жестких карантинных мер украинских властей мэр Черкасс Анатолий Бондаренко каким-то образом вступит в политический союз с Юлией Тимошенко и ее партией «Батькивщина». Об этом рассказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру.
«Тимошенко сейчас не сила. Это вчерашний день. Она присутствует просто как яркий персонаж с длительной историей, которого многие помнят. Но сама по себе она не персона», — считает эксперт.
По его мнению, сегодня Тимошенко может состояться, только если кто-то привлечет ее в некий оппозиционный пул, но пока политические силы, которые сейчас на подъеме, демонстрируют по отношению к ней очень настороженное отношение.
«С ней остерегаются заключать какие-то соглашения, и она сейчас движется с базара. Да, у нее есть своя фракция в парламенте, но это уже скорее следы былого влияния», — подчеркнул Рудяков.
Теоретически, отметил политолог, Бондаренко мог бы привнести свежую кровь и энергию для Тимошенко и ее «Батькивщины» как минимум на региональном уровне, но вряд ли он этого захочет.
Бондаренко сейчас находится в положении выгодного жениха или невесты, может выбирать более выгодный для него вариант и потому сделает ставку на более перспективный проект, нежели «Батькивщина», заключил собеседник издания.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Анатолий Бондаренко , Павел Рудяков
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