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США могут предложить альтернативу ВОЗ 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 17 часов назад
Соединенные Штаты могут предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку последняя якобы не справилась с распространением коронавирусной инфекции в мире.
Как сообщает телеканал Fox Business, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Отвечая на вопрос о планах американской администрации создать новую организацию с функциями ВОЗ, Помпео подчеркнул, что Белый дом оценивает ситуацию и решает, «какие дальнейшие действия являются наилучшими». Кроме того, он заявил о недопустимости ситуации, при которой в ВОЗ поступали бы сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи, подчеркивают Известия.
Напомним, 14 апреля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении COVID-19. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании Белого дома найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности, напоминает Ura.ru.
Кстати, ранее НСН писала, что Дональд Трамп заявил о том, что у него есть информация, которая позволяет говорить, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском Ухане. Он подтвердил, что располагает вескими основаниями, чтобы делать такие заявления, при этом отказавшись раскрыть подробности, сославшись на секретность. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что коронавирус нового типа был создан искусственно, причем в Штатах.
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Комментарии 4
В мире , Видео , США , Игорь Никулин , Дональд Трамп , ООН , ВОЗ , РИА Ura.ru
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