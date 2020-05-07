США докажут вмешательство РФ в президентские выборы

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Конгресс США готов обнародовать по меньшей мере 53 стенограммы, якобы доказывающие российское вмешательство в президентские выборы в стране. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо исполняющего обязанности директора национальной разведки США Ричарда Гренелла.

«Все стенограммы с нашей необходимой редакцией могут быть обнародованы без каких-либо опасений разглашения секретных материалов», — говорится в послании, адресованном председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу.

Отмечается, что 43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года.