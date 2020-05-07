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США обнародуют доказательства вмешательства России в президентские выборы 

Lenta.ru и ещё 5 18 часов назад
США докажут вмешательство РФ в президентские выборы
Фото: РИА Новости
Конгресс США готов обнародовать по меньшей мере 53 стенограммы, якобы доказывающие российское вмешательство в президентские выборы в стране. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо исполняющего обязанности директора национальной разведки США Ричарда Гренелла.
«Все стенограммы с нашей необходимой редакцией могут быть обнародованы без каких-либо опасений разглашения секретных материалов», — говорится в послании, адресованном председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу.
Отмечается, что 43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года.
Полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был опубликован в апреле 2019 года. Его авторы пришли к выводу, что Москва оказывала влияние на их проведение, хотя и отрицает это, однако сговор американского президента Дональда Трампа с Россией подтвержден не был.
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Комментарии
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Конгресс США
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