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Канадские полицейские задержали девушку из-за игрушечного бластера 

News.ru и ещё 1 23 часа назад
Полицейские задержали девушку в костюме штурмовика
Фото: globallookpress.com
Полицейские из города Летбридж в Канаде задержали 19-летнюю девушку, которая была одета в костюм штурмовика, а в руках держала игрушечный бластер.
На видеозаписи видно, что несколько патрульных машин остановились около девушки. Полицейские длительное время требовали, чтобы девушка легла на землю, однако из-за пластикового шлема она их не слышала. Она встала на колени, а затем непонятным образом очутилась на земле. По словам одного из свидетелей, полицейские сбили её с ног, из-за чего она получила травму носа.
Сотрудники правоохранительных органов признали, что оружие оказалось поддельным. Девушка, в свою очередь, заявила о желании привлечь новых клиентов таким способом в заведение, где она работает.
Как информировал NEWS.ru, cтриминговый сервис Disney+ объявил о выпуске всех девяти фильмов саги «Звёздные войны».
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В мире , Другое , МВД , Канада
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