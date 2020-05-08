«У нас нет уверенности»: Помпео о создании COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с журналистами признал, что у властей Соединенных Штатов нет уверенности в том, что коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19 был создан в лаборатории Уханя.

«У нас нет уверенности. Есть весомые доказательства, что вирус произошел в лаборатории. Я об этом заявил. Оба эти утверждения могут быть правдой», — цитирует Помпео издание Sky News.

В начале мая госсекретарь заявлял, что у США есть «огромное доказательство» того, что вирус был создан искусственно и именно в китайской лаборатории. В то же время, не желая отходить от выбранной стратегии, Помпео вновь обвинил Китай в том, что сокрытие информации о коронавирусе привело к многочисленным жертвам в США из-за неготовности системы здравоохранения к немедленному реагированию на опасность.