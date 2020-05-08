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«У нас нет уверенности»: Помпео прокомментировал заявления о возникновении COVID-19 в лаборатории 

Экспресс газета и ещё 10 18 минут назад
«У нас нет уверенности»: Помпео о создании COVID-19
Фото: globallookpress.com
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с журналистами признал, что у властей Соединенных Штатов нет уверенности в том, что коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19 был создан в лаборатории Уханя.
«У нас нет уверенности. Есть весомые доказательства, что вирус произошел в лаборатории. Я об этом заявил. Оба эти утверждения могут быть правдой», — цитирует Помпео издание Sky News.
В начале мая госсекретарь заявлял, что у США есть «огромное доказательство» того, что вирус был создан искусственно и именно в китайской лаборатории. В то же время, не желая отходить от выбранной стратегии, Помпео вновь обвинил Китай в том, что сокрытие информации о коронавирусе привело к многочисленным жертвам в США из-за неготовности системы здравоохранения к немедленному реагированию на опасность.
Ранее в ВОЗ заявляли, что возбудитель COVID-19 имеет естественное происхождение. В конце апреля это же подтвердили американские ученые, сказав, что в коронавирусе отсутствуют следы генетических модификаций.
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В мире , США , ВОЗ
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