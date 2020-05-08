«У нас нет уверенности»: Помпео о создании COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит «создавать издержки» для России, в том числе за счет санкций, следует из сообщения Госдепа. «Госсекретарь подтвердил решительную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что США продолжат создавать издержки для России, в том числе через санкции, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма», — говорится в сообщении. Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией. Впервые антироссийские санкции сроком действия на один год были введены 31 июля 2014 года из-за присоединения Крыма к России и ситуации в Донбассе. Затем они неоднократно продлевались.
Помпео пообещал Украине новые санкции против России
Фото: globallookpress.com
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