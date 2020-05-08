Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео пообещал Украине новые санкции против России 

Rambler News Service и ещё 12 25 минут назад
«У нас нет уверенности»: Помпео о создании COVID-19
Фото: globallookpress.com
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит «создавать издержки» для России, в том числе за счет санкций, следует из сообщения Госдепа. «Госсекретарь подтвердил решительную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что США продолжат создавать издержки для России, в том числе через санкции, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма», — говорится в сообщении. Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией. Впервые антироссийские санкции сроком действия на один год были введены 31 июля 2014 года из-за присоединения Крыма к России и ситуации в Донбассе. Затем они неоднократно продлевались.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Rambler News Service: последние новости
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Италия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом Италия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом В Крыму начали расследование случаев заражения коронавирусом в больнице Алушты В Крыму начали расследование случаев заражения коронавирусом в больнице Алушты
Комментарии 1
В мире , США , Дмитрий Кулеба , МИД , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы два отличия между русскими и европейцами
Названы два отличия между русскими и европейцами
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
Появилось видео нападения на девушку в метро
Появилось видео нападения на девушку в метро
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
«Он в крови по колено, если не выше»
«Он в крови по колено, если не выше»
Видео
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на девушку в метро
01:00
Появилось видео нападения на девушку в метро
Происшествия
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение