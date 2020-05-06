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Главе польского минздрава пригрозили «повешением на фонаре» за карантин 

РИА Новости 6 мая 2020
Главу минздрава Польши пригрозили повесить на фонаре
Фото: РИА Новости
Депутат нижней палаты (сейма) Польши Гжегож Браун пригрозил министру здравоохранения Лукашу Шумовскому повешением на фонаре, если правительство не отменит ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Браун является депутатом от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Эта политическая сила выступает против введенных в Польше карантинных мероприятий.
Выступая в сейме в среду, Браун призывал правительство "выпустить народ из карантина".
"Если вы сделаете это сейчас, возможно, вы как-то выкрутитесь, возможно, не все предстанут перед судом, возможно, господин министр Шумовский не будет повешен на фонаре на площади Трех крестов (одна из площадей польской столицы) народом Варшавы", — добавил он.
Спикер сейма Эльжбета Витек призвала Брауна "следить за словами". Браун ответил, что ссылался в своем выступлении на исторические события 1794 года, когда по настоянию жителей Варшавы были приговорены к смертной казни через повешение несколько сторонников Тарговицкой конфедерации (союз польских магнатов, направленный против реформ, принятых сеймом, в том числе принятия конституции Речи Посполитой).
По последним данным, число выявленных носителей коронавируса в Польше приближается к 15 тысячам, более 700 из них скончались. В связи с коронавирусом госпитализированы около 2,8 тысячи человек, более 100 тысяч находятся на карантине, около 4,7 тысячи выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики решило закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа— и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
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В мире , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Минздрав РФ , РИА Новости , Польша
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