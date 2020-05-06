Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WP: Трамп приказал выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет за $500 млн 

ТАСС и ещё 2 6 мая 2020
Трамп приказал выкрасить стену на границе в черный цвет
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп настаивает на покраске всей защитной стены на американо-мексиканской границе в черный цвет. Согласно прогнозам, такая работа может увеличить затраты в рамках проекта по строительству сооружения на 500 млн долларов. Об этом в среду написала газета The Washington Post со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении оценки госструктур.
The Washington Post указывает, что вопрос покраски всей стены в черный неоднократно за последние несколько лет выносился на обсуждение и изначально был исключен из технических требований проекта по причине высокой стоимости черной краски и больших затрат на техническое обслуживание. Осенью военные и представители пограничных служб полагали, что сумели отговорить президента от этой идеи. Однако Трамп от нее не отказался.
"Президент США передумал и хочет покрасить стену. Мы вносим изменения в контракты, чтобы добавить [этот пункт]", — приводит газета слова чиновника, принимающего участие в строительстве.
По данным издания, президент Соединенных Штатов считает, что такой цвет позволит стене нагреваться до такой степени, чтобы до нее невозможно было дотронуться. Кроме того, по его мнению, как пишет газета, черный цвет также призван придать стене "неприступный" образ.
Часть стены протяженностью порядка 200 км, о возведении которой хозяин Белого дома сообщил в феврале, уже окрашена в черный цвет.
В декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что на границе с Мексикой в штате Аризона к концу 2020 года будет возведен новый участок ограждения, стоимость работ составит 400 млн долларов. Дополнительные участки стены протяженностью 724 км американские власти планируют возвести также к концу текущего года. Протяженность американо-мексиканской границы достигает 3,14 тыс. км.
В середине февраля газета The Hill сообщала, что Пентагон направил в Конгресс уведомление о сокращении финансирования военных программ для выделения средств на строительство ограждений. Речь идет о $3,8 млрд По данным издания, $2,2 млрд будет выделено из основного военного бюджета на 2020 год. В частности, программа закупок истребителей пятого поколения F-35 будет урезана на $156 млн
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
ТАСС: последние новости
Reuters: Трамп заявил, что Путин принял его предложение направить РФ аппараты ИВЛ Reuters: Трамп заявил, что Путин принял его предложение направить РФ аппараты ИВЛ Саакашвили назвал свое новое назначение "неординарным шагом" Зеленского Саакашвили назвал свое новое назначение "неординарным шагом" Зеленского В Италии за сутки от коронавируса излечились рекордные 8 тыс. человек В Италии за сутки от коронавируса излечились рекордные 8 тыс. человек
Комментарии 8
В мире , США , Дональд Трамп , Пентагон , Washington Post , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Создана система контроля ношения масок
Создана система контроля ношения масок
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение