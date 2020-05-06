Умер один из основателей Kraftwerk Флориан Шнайдер 

В возрасте 73 лет скончался один из основателей немецкого музыкального коллектива Kraftwerk Флориан Шнайдер , сообщает Billboard.

Коллектив внес значительный вклад в развитие электронной музыки. Группа была основана в 1968 году Флорианом Шнайдером и Ральфом Хюттером.

Шнайдер играл на синтезаторе, флейте, саксофоне и многих других инструментах, а также занимался вокалом. Он покинул группу в 2008 году. Незадолго до его смерти группа объявила, что отправится в летний тур по Северной Америке в честь своего 50-летия, однако шоу были отменены из-за пандемии коронавируса.

Kraftwerk получили Grammy за лучший электронный альбом в 2017 год и были удостоены награды за достижения в 2014 году.