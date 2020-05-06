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США призвали Израиль начать подготовку к аннексии территорий Палестины 

Lenta.ru и ещё 2 6 мая 2020
Израиль призвали готовиться к аннексии
Фото: Reuters
Посол США в Израиле Дэвид Фридман призвал премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху начать подготовку к аннексии территорий Палестины на Западном берегу реки Иордан. Об этом он заявил в интервью изданию The Jerusalem Post.
По словам дипломата, Израилю сначала необходимо проинформировать президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что его сторона приглашается к переговорам на обозначенных в январе условиях «сделки века» президента США Дональда Трампа. При этом такие переговоры маловероятны, так как в Палестине ранее решительно отвергли этот план.
После этого Фридман отметил, что Израиль сможет аннексировать указанные в «сделке века» части Западного берега после 1 июля 2020 года. При этом посол США отметил, что итоговое решение остается за самим Израилем.
28 января Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, известный как «сделка века». Согласно карте, которую показал глава государства, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме.
Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли: по их мнению, он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Лидер Палестины Махмуд Аббас план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. 1 февраля он заявил, что разрывает все отношения с США и Израилем.
Нетаньяху в сентябре 2019 года обещал аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если его правящая партия «Ликуд» одержит победу на парламентских выборах. После этого в стране разразился политический кризис, связанный с невозможностью сформировать новое правительство. О создании коалиционного правительства договорились только в апреле из-за пандемии коронавируса.
После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.
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В мире , Ближний Восток , США , Аннексия , Махмуд Аббас , Биньямин Нетаньяху , Дэвид Фридман , Дональд Трамп , Совбез ООН , ООН , Израиль , Палестина
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