Израиль призвали готовиться к аннексии

По словам дипломата, Израилю сначала необходимо проинформировать президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что его сторона приглашается к переговорам на обозначенных в январе условиях «сделки века» президента США Дональда Трампа . При этом такие переговоры маловероятны, так как в Палестине ранее решительно отвергли этот план.

После этого Фридман отметил, что Израиль сможет аннексировать указанные в «сделке века» части Западного берега после 1 июля 2020 года. При этом посол США отметил, что итоговое решение остается за самим Израилем.

28 января Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, известный как «сделка века». Согласно карте, которую показал глава государства, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли: по их мнению, он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН . Лидер Палестины Махмуд Аббас план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. 1 февраля он заявил, что разрывает все отношения с США и Израилем.

Нетаньяху в сентябре 2019 года обещал аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если его правящая партия «Ликуд» одержит победу на парламентских выборах. После этого в стране разразился политический кризис, связанный с невозможностью сформировать новое правительство. О создании коалиционного правительства договорились только в апреле из-за пандемии коронавируса.