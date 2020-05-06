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На Украине карантин для учебных заведений продлили до осени 

Lenta.ru 6 мая 2020
На Украине карантин для школ продлили до осени
Фото: Reuters
На Украине продлили до осени карантин для учебных заведений, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Страна.ua».
«Учебные заведения уже открываться не будут. Они откроются только с 1 сентября», — сказал Ляшко.
Ранее сообщалось, что дистанционное обучение украинских школьников продлится до конца мая, окончание учебного года переносится на 1 июля.
Ранее в центре Киева бизнесмены устроили акцию протеста под лозунгом «Карантин убивает». На нее прибыли предприниматели из разных регионов Украины.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 13 184 человека, 327 из них умерли. Общее число инфицированных в мире превысило 3,7 миллиона человек. Скончались 258 тысяч, свыше 1,2 миллиона выздоровели.
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