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Лукашенко призвал выходить на улицу для защиты от коронавируса 

News.ru и ещё 25 7 мая 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал жителям страны рекомендации, которые, по его мнению, должны защитить людей от коронавируса. Он посоветовал выходить на улицу и кататься на велосипеде.
Это поможет «продышаться» и лёгкие «заработают как следует», передаёт Reform.by. Он отметил, что люди, которые сидят дома, «сопли развесив», не могут быть здоровыми.
Также политик попросил мужчин не знакомиться с девушками. Однако если отношения длятся какое-то время, то их можно продолжить.
Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Если ты мужик, не лезь к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то тёрся в семье, останься в семье, — заключил он.
Несколькими днями ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у страны «свои методы и свой путь преодоления этого несчастья». Он заверил, что власти ведут постоянный мониторинг ситуации и не станут рисковать здоровьем граждан. Тем не менее в республике официально не стали ограничивать работу предприятий и продолжают подготовку к параду Победы 9 мая.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что эпидемиологическая обстановка на территории государства «более или менее нормальная». Он также обратил внимание на то, что Белоруссия после распада СССР не закрыла ни одну инфекционную больницу.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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